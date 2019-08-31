روسيا بصدد تصميم قنبلة جوية مضادة للحريق

أعلن مدير عام شركة "كرونشتادت" الروسية، سيرغي بوغاتيكوف، على هامش معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران، أن شركته بصدد تصميم قنبلة جوية لمكافحة الحرائق.

وأضاف أن القنبلة بوزن 250 كيلوغراما سيتم تصميمها بالتعاون مع شركات روسية أخرى.

وأوضح أن القنبلة ستسقط من الطائرات من دون طيار على جيوب الحرائق للحد من انتشارها.

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وأعاد، بوغاتيكوف، إلى الأذهان أن القنبلة بوزن 500 كيلوغرام جاهزة ويعمل المهندسون الآن على تخفيض وزنها لتتكيف مع الدرونات.

وحسب المدير العام فإن القنبلة الجديدة عبارة عن كبسولة تحتوي على مسحوق إطفاء الحريق يغطي مساحة ما يزيد عن 500 متر مربع.

واقترحت الشركة تشكيل سرب من الدرونات الحاملة للقنابل الجوية المضادة للحريق ليقوم بإخماد حرائق الغابات في روسيا بأسرها.

المصدر: تاس