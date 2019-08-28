الاختبار الحكومي لدرون "قرصان" الاستطلاعي الروسي

خضعت طائرة "قرصان" الروسية من دون طيار للاختبار الحكومي.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة "روس إلكترونيكا" الروسية على هامش معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء الذي يقام حاليا في ضواحي موسكو فقال إن الدرون مخصص لاستطلاع مواقع العدو والقيام بدوريات والتصوير الجوي للأرض. ويبلغ مدى تحليقه 120 كيلومترا، سرعته القصوى 150 كيلومترا في الساعة، ووزنه 200 كيلوغرام.

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وقال الناطق إن معرض "ماكس – 2019" كشف عن نموذج درون "قرصان" للتصدير .

قال ناطق باسم شركة "روستيخ" التي تعد شركة "روس إلكترونيكا" فرعا لها إن مدى عمل النموذج القابل للتصدير من الدرون لا يقل عن 100 كيلومتر وتتراوح سرعته بين 100 و180 كيلومترا في الساعة حسب الحمولة المفيدة التي ينقلها وأضاف أن الدرون يمكن أن يبقى في الجو لمدة 7.5 ساعة.

ومن مميزات الدرون قدرته على الاتصال بمركز القيادة ودرونات أخرى في الوقت ذاته ضمن شبكة اتصال محمية من الصعب اختراقها وقدرته على أداء مهام مختلفة بدءًا من استطلاع الطقس والتصوير الجوي وانتهاء بنقل الحمولة والبحث عن الأهداف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا