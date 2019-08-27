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"ماكس – 2019" يقدم درون "الصياد" الروسي المزود بفوهة مسطحة

العلوم والتكنولوجيا

فيسبوك/ وزارة الدفاع الروسية
مجسم لدرون "الصياد"
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كشف معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء عن نموذج مطور لدرون"الصياد" الروسي الضارب وهو " الصياد إس – 70".

يختلف هذا النموذج عن سابقه بفوهته المسطحة التي تجعل الدرون أكثر تخفيا عن الرادارات.

فيسبوك
مجسم لدرون "الصياد" الضارب

يذكر أن اكتشاف أي طائرة يجري استنادا إلى الموجات تحت الحمراء التي تطلقها فوهتها. أما فوهة الدرون المسطحة فتقلل إلى حد بعيد من احتمال اكتشافها وتزيد من تخفيها عن الرادارات.

ويفترض أن يتم تطبيق تكنولوجيا الفوهة المسطحة في مراحل إنتاج الدرون على دفعات.

المصدر:روسيسكايا غازيتا

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