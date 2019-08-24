كشف أصل الهيكل العظمي الغامض قرب براغ

وضحت مجموعة من علماء الآثار بالتعاون مع علماء جامعة بريستول البريطانية، أصل رفات الشخص التي عثر عليه بالقرب من قلعة براغ، ويعود إلى القرن العاشر الميلادي.

وبحسب موقع Phys.org، أجرى الباحثون تحليلا للعظام والقطع الأثرية التي عثر عليها بما فيها السيف والفأس والصوان والسطل والسكين، واتضح أن السيف فريد من نوعه، لأنه لم يعثر على مثيل له في 1500 قبر تعود إلى أوائل القرون الوسطى التي اكتشفت في قلعة براغ وضواحيها. هذا يشير إلى أن الرجل قد يكون من أصول سلافية، ولكنه كان يتكلم اللغة الاسكندنافية القديمة واعتبر نفسه فايكنغا أصيلا.

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اكتشف هذا الرفات عام 1928 من قبل عالم الآثار الأوكراني إيفان بوركوفسكي. وفي عام 1939 غزت القوات النازية تشيكوسلوفاكيا واتهمت بوركوفسكي بإخفاء الحقيقة بكون الرفات لا يعود إلى شخص سلافي، بل إلى شخص من أصول ألمانية. ولكن بعد الحرب أصبحت تشيكوسلوفاكيا ضمن منطقة النفوذ السوفيتي، وأصر عالم الآثار على أن الرفات لرجل سلافي غربي من سلالة برشيميسلوف.

المصدر: لينتا. رو