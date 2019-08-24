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علماء: الفايكنغ أنقذوا الحضارة في إيرلندا من الانهيار

العلوم والتكنولوجيا

علماء: الفايكنغ أنقذوا الحضارة في إيرلندا من الانهيار
Queen’s University Belfast
الفايكنغ أنقذوا حضارة إيرلندا
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اتضح لعلماء جامعة كوينز في بيلفاست بإيرلندا ، أن الفايكنغ الذين جاؤوا إلى إيرلندا، أنقذوا الحضارة المحلية التي كانت قائمة من الانهيار السريع.

ويفيد موقع Phys.org ، بأن عدد سكان الجزيرة كان يعتقد سابقا، أنه يزداد سنة بعد أخرى. ولكن الباحثين استخدموا خوارزمية جديدة لتقدير عدد السكان على أساس الاكتشافات الأثرية. تبين من هذا، بأن قدوم الفايكنغ إلى إيرلندا قلل من الخسائر البشرية بين السكان المحليين.

ووفقا لرأي الباحثين، انخفاض عدد السكان عام 700 ميلادي، قد يكون مرتبطا بالحروب التي استمرت سنوات عديدة، أو مرض الطاعون أو أزمة سياسية.

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استوطن الفايكنغ إيرلندا في القرن العاشر الميلادي في الوقت الذي كانت الحضارة فيها على وشك الانهيار. واتضح أنهم أكثر نجاحا من السكان الأصليين في فترة ازدهارهم.

ويذكر أن علماء جامعة أوبسالا السويدية أعلنوا في شهر مايو الماضي، أن آثار الحمض النووي للناس الذين كانوا أول من استوطن إسكندنافيا قبل 10 آلاف سنة ، هم أسلاف شعوب إسكندنافية أخرى بمن فيهم الفايكنغ.

المصدر: لينتا. رو

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