البحرية الروسية تتسلم 6 غواصات حديثة

تتسلم البحرية الروسية عام 2020 ست غواصات حديثة، بما فيها 4 غواصات نووية.

أفاد بذلك مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" حيث قال إن مصانع السفن الروسية تسلم للبحرية الروسية لأول مرة على مدى 28 عاما خلت، عددا كبيرا كهذا من الغواصات.

إقرأ المزيد

وتعود حصة الأسد من الغواصات الجديدة إلى مصنع "سيفماش" الروسي للسفن الذي سيسلم للبحرية الروسية غواصتي "الأمير أوليغ" من مشروع "955 آ" النووي و"نوفوسيبيرسك" من مشروع" 885 إم".

وعلاوة على ذلك يخطط كذلك لتسليم غواصة "قازان" النووية من مشروع 885 إم" وغواصة "بلغورود" النووية للمهام الخاصة.

وسيسلم مصنع "سيفماش" الغواصة الأخيرة لإدارة دراسة أعماق البحار التابعة لوزارة الدفاع الروسية. ويتوقع أن تحمل تلك الغواصة في المستقبل طوربيدات مسيرة من طراز "بوسيدون" تتزود بالسلاح النووي. وستسلح الغواصة بتلك الطوربيدات الخطيرة بعد انتهاء اختبارها الحكومي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا