غواصة روسية بمواصفات سرية قريبا في الأعماق!

من المقرر أن تغوص في المياه نهاية العام الجاري غواصة "خاباروفسك" الروسية للمهام الخاصة من مشروع "09851".

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أفاد بذلك مصدر في مجمع الصناعات الحربية الروسية لوكالة "نوفوستي" الروسية. ورفض المصدر الكشف عن المواصفات التقنية التكتيكية للغواصة لسريتها، واكتفى بالقول إن الغواصة تحمل طوربيدات مسيرة من طراز "بوسيدون".

وشهد المصنع نفسه في أبريل الماضي، إنزال أول غواصة مخصصة لحمل الطوربيدات المسيرة، وهي غواصة "بيلغورود" النووية من مشروع 09851.

وقال المصدر إن غواصة "بيلغورود" تم تطويرها لتكون قادرة على اختبار طوريد "بوسيدون" المسير. أما غواصة "خاباروفسك" فسيتم تزويدها بهذا الطوربيد بعد أن يختبر في غواصة "بيلغورود".

يذكر أن طوربيد "بوسيدون" المسير الذي أعلن عنه لأول مرة الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية يمكن أن يتزود برأس قتالية عادية ونووية على حد سواء. وبمقدور الطوربيد أن يسير بسرعة هائلة على عمق كبير، ويدمر حاملات الطائرات والبنية التحتية الساحلية.

المصدر: سلاح روسيا.