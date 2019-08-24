اكتشاف تقنية متقدمة تعود للعصر الحجري

أعلن المكتب الإعلامي للمركز الوطني لعلوم المحيطات، أن خبراء مؤسسة الآثار البحرية في بريطانيا اكتشفوا تكنولوجيا قديمة سبقت زمنها بألف عام.

اكتشف الخبراء على عمق 11 مترا منصة خشبية عمرها 8 آلاف سنة شرق مدينة يارموث الواقعة في جزيرة وايت. والتي كانت فيما مضى متصلة بالبر الرئيسي، وتنمو عليها نباتات كثيرة. تتكون هذه المنصة من عدة طبقات من جذوع الأشجار المعالجة وتستقر على قاعدة أفقية.

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ووفقا للعلماء، فقد عثروا على ما يشهد أن البشر في ذلك الوقت كانت لديهم طرق لمعالجة الأخشاب، التي ظهرت بعد ألف سنة كما كان يعتقد الكثير من المؤرخين. ويعود تاريخ هذه المنصة الخشبية إلى العصر الحجري المتأخر، الذي بدا قبل نحو 12 ألف سنة واستمر خلال أعوام 6500-1200 قبل الميلاد.

المصدر: لينتا. رو