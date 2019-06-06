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أسرار تكنولوجيا صناعة الجعة في العصر الحجري

العلوم والتكنولوجيا

أسرار تكنولوجيا صناعة الجعة في العصر الحجري
Globallookpress
أوان خزفية استخدمها القدماء في التخمير
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اكتشف فريق علمي دولي أواني خزفية قديمة كان الناس الذين عاشوا في مناطق الصين الحالية في العصر الحجري الحديث، يستخدمونها في عملية التخمير وصنع الكحول.

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ووفقا لموقع Phys.org درس الباحثون الأواني الخزفية التي يعود تاريخها إلى 7-9 آلاف سنة مضت، واكتشفوا عليها آثار نشاء وفطريات وأنسجة نباتية، من مكونات تخمير المشروبات. ويشير شكل الأواني الخزفية إلى أن الناس القدماء كانوا يصنعون الجعة بطريقتين. إما كانوا يسمحون للبذور أن تنبت، ما كان يؤدي إلى تحول جزء كبير من النشاء إلى سكر، وإما كانوا يحضرون خميرة لتخمير المواد المستخدمة في صنع الجعة.

يشير الباحثون إلى أن الناس استخدموا في عملية التخمير أواني خزفية ذات عنق صغير، ما كان يسهل العمليات الأنزيمية اللاهوائية . يحتمل أن صنع الكحول حفز تطور الزراعة، لأن الناس كانوا يزرعون بالذات تلك النباتات المستخدمة في صنع الجعة. ومع ذلك لم تسمح الطريقتان بالحصول على مشروب فيه نسبة عالية من الكحول.

المصدر: لينتا. رو

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