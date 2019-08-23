الروس اخترعوا جهازا فائق الحساسية لتقييم حالة الأوعية الدموية

وضع العلماء في معهد "بروخوروف" للفيزياء العامة تكنولوجيا جديدة لقياس مواصفات تيار الدم داخل الأوعية الدموية.

وقال الباحث في مختبر تكنولوجيات الليزر الأحيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ، بافل غراتشوف، إن الجهاز الجديد سيزيد من دقة تقييم نتائج العمليات الجراحية التي أجريت على الأوعية الدموية.

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وأضاف قائلا:" اقترحنا سبيلا جديدا لتقييم حالة الأوعية الدموية انطلاقا من مواصفات تيار الدم باستخدام مستحلب خاص يتم حقنه داخل الأوعية حيث يضيء في مجال الموجات تحت الحمراء بقوة نحو 850 نانومتر، ثم اخترعنا جهازا حساسا يسجل هذه الإضاءة بشريط فيديو وذلك باستخدام أشعة الليزر.

ويساعد هذا التسجيل الأطباء في تقييم تفاصيل دقيقة لتيار الدم وتحديد أقسام الأوعية الدموية التي تتراكم فيها مشاكل يمكن أن تؤدي إلى بتر الساق في حال الإصابة بمرض السكري مثلا.

ويتم إخراج المستحلب من جسم الإنسان بسهولة، علما أن عملية تسجيل تيار الدم في الأوعية تستغرق 5 دقائق فقط.

وقال الباحث" إن مثل هذه الأجهزة لا تنتج إلا في 3 بلدان. لكن سعرها يزيد 5 أو 10 أضعاف عن سعر الجهاز الروسي. أما حساسية جهازنا فتزيد 3 أضعاف عن حساسية الأجهزة الأجنبية، إذ أننا نعتمد أشعة الليزر عند تقييم حالة الأوعية الدموية. أما زملاؤنا فيعتمدون أشعة LED العادية".

المصدر: تاس