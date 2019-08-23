صحيفة صينية: تصدير "سو-57 إي" الروسية يدمر احتكار "إف – 35" في العالم

قالت صحيفة " Sohu " الصينية إن احتكار مقاتلة "إف – 35" الأمريكية سينتهي مع بدء تصدير مقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس.

وأوضحت أن طائرات الجيل الخامس تمثلها حاليا "إف – 22" و" إف – 35" الأمريكيتان و J-20 و J-31 الصينيتان و"سو-57" الروسية. وتصدر منها إلى بلدان أخرى مقاتلات "إف – 35" فقط . لكن الولايات المتحدة ترفض بيعها للدول غير الحليفة لها. فماذا تفعل دول أخرى إذا هددها الأمريكيون؟

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وأشارت الصحيفة إلى أن مقاتلة "سو –57إي" بصفتها نموذجا قابلا للتصدير قد تكون قريبا منافسة لـ"إف -35" الأمريكية في سوق الطائرات العسكرية العالمية.

يذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية أفادت مؤخرا بجاهزيتها للكشف في معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران والفضاء عن نموذج قابل للتصدير من مقاتلة "سو – 57" الروسية للجيل الخامس.

ومن بين البلدان التي يمكن أن تشتري تلك الطائرة تذكر الجزائر وفيتنام والهند والصين وتركيا. وترى الصحيفة أن الهند تعد بلدا رئيسيا يحتمل أن يشتري "سو-57" الروسية، مع العلم أنه سبق لها أن ساهمت في الإنتاج المشترك لطائرة الجيل الخامس.

المصدر: روسيسكايا غازيتا