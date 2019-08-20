مشروع أمريكي جديد لمروحية حربية فائقة السرعة (فيديو)

تنوي شركتا Skyworks Global وScaled Composites المتخصصتان في تصميم الآليات الحربية الكشف عن مشروع للمروحية الحربية السريعة من طراز VertiJet.

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وسيعرض نموذج اختباري للمروحية في مناقصة FVL التي يطرحها الجيش الأمريكي.

وقالت صحيفة Jane’s إن تلك المناقصة لها علاقة بالطائرات العمودية.

ويتوقع أن تستخدم المروحية السريعة لأغراض الاستطلاع والرصد ومرافقة مروحيات أخرى. وبمقدور المروحية أن تقلع وتهبط عموديا وتتوقف في الجو.

مروحية Jane’s تتزود بجناحين ومحركين وذيل حديدي على شكل مربع. وتبلغ سرعتها القصوى 644 كلم/ساعة. وبمقدورها أن تحمل 454 كيلوغراما إلى مسافة 1.9 ألف كيلومتر.

كما يمكن أن تحمل أسلحة تثبت تحت جناحيها.

المصدر: سلاح روسيا