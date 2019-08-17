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وزارة الدفاع تنشر فيديو جديدا لدرون "الصياد" برفقة مقاتلة

العلوم والتكنولوجيا

وزارة الدفاع تنشر فيديو جديدا لدرون
وزارة الدفاع الروسية
تحليق درون "الصياد"
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو جديدا لدرون "الصياد" الثقيل المحلق برفقة مقاتلة "سو-30 إس إم".

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وأظهر الفيديو أن الدرون يحلق ليس بمفرده بل ترافقه مقاتلة "سو-30 إس إم". وينفذ الدرون الثقيل بعض المناورات ويقوم بدور طائرة الاستطلاع بالنسبة إلى الطائرة المأهولة التي يقودها الطيار.

يذكر أن اختبار الدرون أجري يوم 3 أغسطس الجاري في أحد المطارات التابعة لوزارة الدفاع على ارتفاع 600 متر. واستغرق الاختبار 20 دقيقة.

وتعتزم وزارة الدفاع الروسية حتى نهاية العام الجاري إجراء بضعة اختبارات أخرى لدرونها الثقيل الضارب .

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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