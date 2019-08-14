العثور على "مركبة نهاية العالم" في روسيا! (صور)

عثر في ضواحي مدينة روستوف الروسية مؤخرا على نموذج فريد لإحدى الدبابات التي خصصت لحماية قادة الاتحاد السوفيتي من حرب نووية محتملة.

وتبعا للمعلومات فإن دبابة "لادوغا" التي عثر عليها في بلدة كامينسك شاختينسكي الروسية مؤخرا صنع منها 5 نماذج فقط أيام الاتحاد السوفيتي، خصصت لحماية القيادات العليا حينها من أي تهديد نووي.

«Ладога» в парке «Патриот» (Каменск-Шахтинский).

Редкий экспонат!

Фото Daniil Khazratkulov pic.twitter.com/BK6MvVnIkn — Andrei_bt (@AndreiBtvt) 9 августа 2019 г.

وبنيت أولى تلك المركبات في ثمانينيات القرن الماضي على هياكل دبابات "تي-80"، وصممت لنقل طاقم مؤلف من 6 قادة، وأتت بهيكل معدني متين مضاد للإشعاع يزن 42 طنا.

It's good to know that at least one VZTS Ladoga,

T-80-based vehicle protected agains NBC treats, unusually comfortable (for a soviet vehicle) at least for 4 passengers (btw one of those was used at Chernobyl)

still exists, tho somewhat battered



more pics https://t.co/tEQftS76jghttps://t.co/5NV6L9cazwpic.twitter.com/EBu6lP8ckL — Artem Beliakov (@skylancer7441) 10 августа 2019 г.

كما حصلت تلك الآليات على أحدث أنظمة الاتصالات والمراقبة حينها، وزودت بمحركات بعزم 1100 حصان، وأجهزة خاصة لتنقية وتنظيف الهواء من الغبار النووي.

المصدر: سبوتنيك