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العثور على "مركبة نهاية العالم" في روسيا! (صور)

العلوم والتكنولوجيا

العثور على
twitter/ Andrei_bt @AndreiBtvt
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عثر في ضواحي مدينة روستوف الروسية مؤخرا على نموذج فريد لإحدى الدبابات التي خصصت لحماية قادة الاتحاد السوفيتي من حرب نووية محتملة.

وتبعا للمعلومات فإن دبابة "لادوغا" التي عثر عليها في بلدة كامينسك شاختينسكي الروسية مؤخرا صنع منها 5 نماذج فقط أيام الاتحاد السوفيتي، خصصت لحماية القيادات العليا حينها من أي تهديد نووي.

وبنيت أولى تلك المركبات في ثمانينيات القرن الماضي على هياكل دبابات "تي-80"، وصممت لنقل طاقم مؤلف من 6 قادة، وأتت بهيكل معدني متين مضاد للإشعاع يزن 42 طنا.

كما حصلت تلك الآليات على  أحدث أنظمة الاتصالات والمراقبة حينها، وزودت بمحركات بعزم 1100 حصان، وأجهزة خاصة لتنقية وتنظيف الهواء من الغبار النووي.

المصدر: سبوتنيك

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