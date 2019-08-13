اكتشاف أنقاض حانة حجرية في جزر أوركيني

عثر علماء جامعة المرتفعات والجزر الإسكتلندية مؤخرا في جزر أوركيني على أنقاض حانة تعود إلى عهد الفايكينغ، يعتقد أنها كانت مخصصة للذوات وأصحاب المكانة الاجتماعية الرفيعة.

ووفقا لعلماء الآثار، كانت هذه الحانة تعمل خلال الفترة من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر، وتخدم الذوات وأصحاب المكانة المرموقة في مجتمع الفايكينغ، مثل الفاتح سيغورد، الذي جاء ذكره في كتاب "تاريخ جزر أوركيني".

اكتشفت أنقاض الحانة في صيف 2019 الجاري في مزرعة Skaill التابعة لمستوطنة ويستنس، التي يسكنها البشر منذ أكثر من ألف سنة.

واتضح أن سماكة جدران هذه الحانة تبلغ مترا واحدا وعرضها 5.5 متر، وطولها 11 مترا، وكانت المقاعد الحجرية مثبتة فيها طوليا. لم يعثر العلماء في أنقاض هذه الحانة سوى على الأحجار وبعض القطع الأثرية بما فيها قطع خزفية ومشط عظمي مكسور.

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وتستمر حاليا عمليات الحفر في منطقة الحانة، بينما يشير علماء الاثار إلى تطابق القطع التي عثروا عليها هناك مع تلك التي عثروا عليها في حانات أخرى اكتشفت في جزر أوركيني سابقا ومناطق أخرى من إسكتلندا.

يقول عالم الآثار دان لي من جامعة المرتفعات والجزر، جاء ذكر بلدة ويستنس في كتاب تاريخ أوركيني، على أنها موطن الفاتح يارل سيغورد، ويضيف "لن نعرف فيما إذا كان سيغورد مقيما هنا أم يرتاد هذه الحانة من وقت لآخر ويجلس على أحد المقاعد الحجرية لتعاطي الخمر".

تجدر الإشارة إلى أن جزر أوركيني قدمها ملك الدنمارك كريستيان الأول إلى إسكتلندا صداقا لابنته.

المصدر: فيستي. رو