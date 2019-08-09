اكتشاف نصب أثرية مجهولة

عثر علماء كلية دبلن الجامعية بالقرب من نيوجرانج، على 40 نصبا أثريا مجهولا، تبعد عن مدينة دبلن نحو 40 كيلومترا .

وبحسب موقع Phys.org، عثر العلماء على هذه النصب بواسطة أجهزة الاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى طائرة مسيرة "درون"، ومسح بأشعة الليزر في ولاية ميت الواقعة شرق إيرلندا.

يعود تاريخ هذه النصب إلى العصر الحجري الحديث (زهاء أربعة آلاف سنة قبل الميلاد) وإلى العصر البرونزي (2500 سنة قبل الميلاد). أحد هذه النصب موجه نحو نقطة شروق الشمس في يوم الانقلاب الشتوي. هذا الاكتشاف أحدث من نيوجرانج المبني في 3200 سنة قبل الميلاد بحوالي 200-300 سنة.

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ويذكر أنه في شهر مايو الماضي أعلن عن اكتشاف أوان صخرية كبيرة في غابات لاوس، لم يحدد العلماء الغرض منها. ولكن بعض الباحثين يعتقدون أنها استخدمت في طقوس دفن الموتى.

المصدر: لينتا. رو