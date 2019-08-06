 
مباشر

علماء يصممون "أرق ذهب في العالم"!

العلوم والتكنولوجيا

علماء يصممون
Gettyimages.ru Pattadis Walarput / EyeEm
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m83v

صمم علماء بريطانيون ذهبا بسماكة ذرتين فقط في المختبر، ليكون "أرق ذهب في العالم" ويُنظر إليه تقنيا على أنه "ثنائي الأبعاد".

ويتميز التصميم المبتكر بأنه أرق بمعدل مليون مرة من ظفر الأصبع، حيث يبلغ قياسه الرسمي 0.47 نانومتر، مع إنشاء ذرتين فوق بعضهما البعض.

علماء يصممون

ويمكن استخدام المواد الثورية هذه لإنشاء تكنولوجيا جديدة، وتسريع العمليات الصناعية، وفقا لمبتكريها في جامعة "ليدز".

وفي حديثهم مع موقع "ذي صن"، قال العلماء: "إن جزيئات الذهب تستخدم لتسريع التفاعلات الكيميائية. ويمكن استخدام هذا الذهب الرقيق للغاية في الأجهزة الطبية الجديدة، التي تختبر العلامات المبكرة للمرض، كما يمكن استخدامه في تحويل النفايات الصناعية إلى مواد كيميائية، ويمكن إعادة استخدامها، وفي تنقية المياه أيضا".

إقرأ المزيد
اكتشاف جديد في الذهب أذهل علماء الفيزياء!
اكتشاف جديد في الذهب أذهل علماء الفيزياء!

وكشف العلماء عن كيفية إنتاجهم للمواد المذهلة هذه في مجلة Advanced Sciences، حيث أُنشئت "ورقة النانو" الذهبية في محلول مائي.

واستخدموا في البداية حمض الكلوروريك: وهو مركب غير عضوي يحتوي بالفعل على الذهب. ثم قاموا بتحويله إلى شكله المعدني، في وجود confinement agent- وهو مصطلح يستخدم لوصف مادة كيميائية تحفز الذهب لتشكيل ورقة بسماكة ذرتين فقط.

وباستخدام المجهر الإلكتروني، تمكن العلماء من التقاط صور لكيفية تشكل ذرات الذهب في شبكة رقيقة عالية التنظيم.

المصدر: ذي صن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"مش من هون بتتحرر فلسطين".. الممثلة الللبنانية التي دعت إلى "حرق الفلسطينيين" ترد على دعوات محاسبتها