علماء يصممون "أرق ذهب في العالم"!

صمم علماء بريطانيون ذهبا بسماكة ذرتين فقط في المختبر، ليكون "أرق ذهب في العالم" ويُنظر إليه تقنيا على أنه "ثنائي الأبعاد".

ويتميز التصميم المبتكر بأنه أرق بمعدل مليون مرة من ظفر الأصبع، حيث يبلغ قياسه الرسمي 0.47 نانومتر، مع إنشاء ذرتين فوق بعضهما البعض.

ويمكن استخدام المواد الثورية هذه لإنشاء تكنولوجيا جديدة، وتسريع العمليات الصناعية، وفقا لمبتكريها في جامعة "ليدز".

Scientists create the world's thinnest gold https://t.co/A8ReD9BVg8pic.twitter.com/N0w1mCHDh7 — The Science Mic (@thesciencemic) August 6, 2019

وفي حديثهم مع موقع "ذي صن"، قال العلماء: "إن جزيئات الذهب تستخدم لتسريع التفاعلات الكيميائية. ويمكن استخدام هذا الذهب الرقيق للغاية في الأجهزة الطبية الجديدة، التي تختبر العلامات المبكرة للمرض، كما يمكن استخدامه في تحويل النفايات الصناعية إلى مواد كيميائية، ويمكن إعادة استخدامها، وفي تنقية المياه أيضا".

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وكشف العلماء عن كيفية إنتاجهم للمواد المذهلة هذه في مجلة Advanced Sciences، حيث أُنشئت "ورقة النانو" الذهبية في محلول مائي.

واستخدموا في البداية حمض الكلوروريك: وهو مركب غير عضوي يحتوي بالفعل على الذهب. ثم قاموا بتحويله إلى شكله المعدني، في وجود confinement agent- وهو مصطلح يستخدم لوصف مادة كيميائية تحفز الذهب لتشكيل ورقة بسماكة ذرتين فقط.

وباستخدام المجهر الإلكتروني، تمكن العلماء من التقاط صور لكيفية تشكل ذرات الذهب في شبكة رقيقة عالية التنظيم.

المصدر: ذي صن