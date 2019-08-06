العثور على غواصة اختفت قبل 80 سنة

عثر باحثون من الولايات المتحدة على مقدمة الغواصة USS Grunion التي غرقت خلال قيامها بأول مهمة حربية في مياه المحيط الهادئ، أيام الحرب العالمية الثانية.

وبحسب موقع Live Science ، غرقت الغواصة على عمق 820 مترا قبالة سواحل جزر ألوتيان (جزر ألوشيان) وقتل طاقمها المؤلف من 70 بحارا. وقد تم اكتشاف مقدمة الغواصة بواسطة جهاز غوص ذاتي الحركة ضمن مشروع Lost 52 Project للبحث عن 52 غواصة فقدت خلال الحرب العالمية الثانية.

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كانت الغواصة USS Grunion قد دخلت الخدمة الفعلية في 11 أبريل 1942 وفي يونيو من السنة ذاتها أرسلت في مهمة إلى جزر ألوتيان التي يحدها من الجنوب بحر بيرنغ. وخلال هذه الرحلة أغرقت زورقي حراسة يابانيين، وفي 30 يوليو استدعيت إلى الميناء الهولندي (داتش هاربر) ولكنها اختفت خلال رحلتها، واعتبرت في 5 أكتوبر عام 1942 مفقودة.

المصدر: لينتا. رو