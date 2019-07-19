العثور على حطام آخر سفينة أمريكية أغرقها النازيون

عثرت القوات البحرية الأمريكية على آخر سفينة حربية أمريكية أغرقتها القوات النازية في الحرب العالمية الثانية.

وتفيد وكالة أسوشيتد برس، بأنه خلال فترة طويلة كان يعتقد أن انفجارا في مرجل السفينة

USS Eagle PE-56 كان السبب في غرقها، ولكن في عام 2001 أثبتت القوات البحرية الأمريكية أن الغواصة الألمانية U-853 هي التي أغرقتها ، ولكن بقي مكان دفنها مجهولا لغاية عام 2018.

واكتشف هاري كوزاك الخبير في البحث تحت الماء مكان السفينة على عمق 90 مترا، وأكد الغواص رين كينغ هذا الأمر. علاوة على هذا تؤكد الصور التي التقطت تحت الماء، أنه بنتيجة الانفجار انشطرت السفينة إلى قسمين مع بقاء مراجلها سليمة.

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وغرقت السفينة USS Eagle PE-56 في 23 أبريل عام 1945 خلال تدريبات قاذفات القنابل التابعة للقوات البحرية عند سواحل ولاية مين.

كانت الولايات المتحدة تستخدم الفرقاطة PS-11 Rajah Humabon في مرافقة القوافل عبر المحيط الأطلسي. هذه الفرقاطة شاركت في 6 مايو عام 1945 في تدمير الغواصة النازية U-853 التي دمرت السفينة USS Eagle PE-56 وأغرقتها. وفي عام 1976 سلمت هذه الفرقاطة إلى الفلبين ضمن المساعدات العسكرية الأمريكية.

المصدر: لينتا. رو