بوزن 0.07 غرام.."صرصور-روبوت" يتحمل وزن الإنسان!

طور باحثو جامعة كاليفورنيا، بيركلي، روبوتا صغيرا، مستوحى من الصراصير، يبلغ حجمه 3 سم/1.5 سم ويزن أقل من 0.07 غرام.

ويمكن لـ"الصرصور-الروبوت" التعامل مع الأوزان الثقيلة رغم حجمه الصغير، كالقدرة على تحمل وزن شخص بالغ وزنه 60 كغ.

University of California - Berkeley

وقال البروفيسور ليوي لين، الذي قاد الدراسة: "ربما يكون الناس جربوا الدوس على الصرصور لطحنه قليلا، ولكن الحيوان الزاحف يستمر في الهرب. لذا فإن دوس شخص ما بوزنه الثقيل على الروبوت، دون التأثير على عمله، يجعله شبيها بالصرصور إلى حد بعيد".

University of California - Berkeley

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ولتطوير الروبوت، استخدم الباحثون مواد مرنة تتوسع وتنكمش عند استخدام الجهد الكهربائي. وأضافوا أيضا ساقا أمامية، بحيث يجري ثني الجهاز للأمام في حركة "قفزة سريعة"، مع توسع وانكماش المادة.

وبشكل عام، تتيح التقنية المطورة إمكانية تحرك الروبوت الصغير على طول الأرضية، بوتيرة سريعة مقارنة بالروبوتات بالحجم نفسه.

وقال الباحثون إنه يمكن استخدام الروبوت المطور في مهام البحث والإنقاذ المستقبلية، حيث أنه صغير بما يكفي لدخول أماكن لا يمكن للكلاب والبشر الوصول إليها.

المصدر: ميرور