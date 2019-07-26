اختبار روبوت متناهي الصغر ينقل الدواء داخل جسم فأر

نشرت مجلة Science Robotics مقالا علميا يسلط الضوء على اختراع صادم للباحثين الأمريكيين الذين ابتكروا روبوتا نفاثا متناهي الصغر من شأنه نقل الدواء داخل جسم الفأر.

ويخصص الروبوت لمكافحة أورام الأمعاء. وتصميمه بسيط للغاية لأنه لا يتضمن أجهزة إلكترونية ولا مصادر طاقة.

والروبوت عبارة عن كرة مصنوعة من المغنيسيوم بقطر 20 ميكرومترا. وإنه يغطى من أعلاه ببوليمر مسمى بـ البارلين يقاوم العصير المعدي. حيث تتوزع طبقة من الدواء بين طبقتي البارلين والمغنيسيوم .

إقرأ المزيد

ويوجد في درع البارلين ثقب بقطر ميكرومترين. لكنه يغلق إلى حين بطبقة من البارافين.

ولم يقدم الباحثون للفئران التي تعرضت للتجربة أي غذاء خلال 8 ساعات، ثم جعلوها تبتلع جرعة من الروبوتات المتناهية الصغر التي صارت تتحرك داخل الأمعاء الخاوية للفئران. أما الباحثون فتابعوا تلك الحركة بواسطة أجهزة خاصة. وبمجرد أن بلغ الروبوت مكانا مصابا في الأمعاء أضاءه العلماء بأشعة الليزر تحت الحمراء التي تعبر بسهولة أية أنسجة حية. لكن كرات المغنيسيوم تمتصها.

وسرعان ما يتسخن المغنيسيوم وتذوب طبقة من البارافين ليصل الدواء مكانا معينا له. أما المغنيسيوم فيتفاعل مع الماء ويخرج من جسم الفأر.

واقتنع الباحثون بأن الروبوت نقل الدواء إلى القسم المعني من جسم الفأر، وبقي أن يتأكدوا من فاعلية تأثير الدواء على الأورام بعد إتمام العملية.

المصدر: فيستي. رو