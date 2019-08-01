متى سينتهي الطقس "الشاذ"؟

الطقس غير الطبيعي "الشاذ"، يعني أن مناطق ما في العالم شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، واندلعت الحرائق، وفي مناطق أخرى تهطل أمطار غزيرة تسبب الفيضانات.

يقول ألكسندر كيسلوف، رئيس قسم الأرصاد الجوية وعلم المناخ في كلية الجيوفيزياء بجامعة موسكو، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي"، إن هذا الطقس غير الطبيعي سينتهي بعد شهر، "لن تستمر هذه الحالة أكثر من شهر، مع حلول فصل الخريف، الذي تحصل فيه إعادة هيكلة جدية لدوران الغلاف الجوي، وسوف ينهار الوضع الحالي برمته. أي لن تبقى موجات بالشكل الحالي".

ووفقا للعالم، فإن الأحداث الجوية الشاذة في أوروبا، في منطقة سهول أوروبا الشرقية وشرق ووسط سيبيريا هي حلقات في سلسلة واحدة.

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وقال، "لقد تكونت الموجة وثبتت من دون حركة، ولكن لماذا؟ لا أحد يعرف الجواب. لذلك أصبح هذا السؤال الرئيسي أمام العلم: لماذا تكون هذه الموجات في بعض الأحيان ثابتة، وفي وضع ثابت لفترة طويلة، وفي سنة أخرى تتحرك بهدوء".

المصدر: نوفوستي