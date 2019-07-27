هكذا تبدو الحرارة الشاذة في أوروبا من الفضاء

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية على موقعها الرسمي صورة تبين كيف يبدو الطقس الحار القياسي في أوروبا من الفضاء.

وهذه الصورة تستند إلى بيانات مقياس الإشعاع Sentinel-3 التي رصدت يوم الخميس 25 يوليو، توضح درجات الحرارة على سطح الأرض. يبدو من الصورة أن أعلى درجات الحرارة سجلت في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

لقد تعرضت أوروبا يوم الخميس 25 يوليو إلى موجة جديدة من الهواء الحار، تسبب في ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية. فمثلا في ألمانيا بحسب هيئة الأرصاد الجوية سجلت درجة حرارة 40.5 درجة مئوية. وفي هولندا سجلت درجة حرارة قياسية 41.7 درجة مئوية، وفي بلجيكا 40.2 درجة مئوية، وفي فرنسا 40.6 درجة مئوية.

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كما تفيد وكالة بلومبيرغ بأن ارتفاع درجات الحرارة الشاذ تسبب في وقف عمل محطات الطاقة الذرية وزيادة أسعار الكهرباء في فرنسا. وفي ألمانيا تسبب في اندلاع حرائق الغابات وانخفاض منسوب المياه في الأنهار، ما يهدد بعض فروع قطاع الزراعة.

وكانت هيئة الأمم المتحدة قد حذرت في 28 يونيو الماضي من أن عام 2019 سيكون الأكثر سخونة وأن أعوام 2015-2019 ستحطم جميع الأرقام القياسية لارتفاع درجات الحرارة منذ بداية المراقبة. ويعود السبب في ارتفاع درجات الحرارة إلى منطقتي الضغط العالي فوق غرينلاند ومناطق شمال وسط أوروبا. فهاتان المنطقتان تمنعان حركة المنخفض الجوي من تبريد الجو. هذا الوضع تسبب في نشوء عمود هواء حار مصدره الصحراء.

المصدر: لينتاز رو