كشف علماء أن الجزيرة المكتشفة قبل 6 أعوام قبالة ساحل غرب باكستان تختفي مرة أخرى في أعماق البحر، في ظاهرة مثيرة للدهشة.

وفي عام 2013، لاحظ علماء وجود جزيرة جديدة بيضاوية الشكل، ظهرت عقب سلسلة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك زلزال بلغت قوته 7.7 درجة وبركان طيني.

وتوقع الخبراء أن الجزيرة التي يبلغ عرضها 90 مترا فقط، لن تكون موجودة لفترة طويلة.

These peninsulas in Pakistan’s Makran Coast don't just look like #hammerhead sharks, but also contain some in the surrounding waters! #SharkWeekhttps://t.co/yF1Naxv7dapic.twitter.com/ZpAItJLHsw — NASA Earth (@NASAEarth) July 29, 2019

وتظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة على مدار السنوات الست الماضية، مراحل تطور وتقدم الجزيرة "قصيرة الأجل"، منذ لحظة ظهورها حتى اختفت.

Satellite images reveal tiny patch of land created by a mud volcano off the coast of Pakistan has been swallowed up just six years after it formed https://t.co/uVNKqWPCGe — Daily Mail Online (@MailOnline) July 30, 2019

وبلغ ارتفاع الجزيرة، التي يطلق عليها اسم Zalzala Koh (وتعني "جبل الزلزال" باللغة الأردية)، نحو 20 مترا وطولها 40 مترا، عندما ظهرت في خليج بالقرب من مدينة جوادار في عام 2013.

ويقول العلماء إن الجزيرة هي نتاج بركان طيني ناجم عن زلزال وقع في سبتمبر من ذلك العام.

وتعد البراكين الطينية ظاهرة شائعة في المنطقة، بسبب تحرك الصفائح حيث تغرق الصفيحة العربية تحت الصفيحة الأوراسية.

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وقال مارك تينغاي، العالم الجيولوجي في جامعة "أديلايد": "إن التراكم السريع للرواسب الطرية الغنية بالطين على طول حافة الصفيحة الأوراسية، إلى جانب الضغوط التكتونية العالية، يتسبب في تراكم حاد للضغوط في الماء والغازات داخل الصخور الرسوبية. ويتشكل بركان طيني عندما تصبح ضغوظ السائل كبيرة بما يكفي لكسر الصخور العلوية، ما يتيح للطين والغازات أن تنطلق نحو السطح".

وتظهر صور Landsat التابع لوكالة "ناسا"، أن الجزيرة بدأت تنحسر تدريجيا خلال السنوات القليلة الماضية.

وتشير مسارات الطين والرواسب التي شوهدت في الصور، إلى انحسارها بشكل مطرد حيث أدت الأمواج والمد والجزر إلى تآكل الهيكل الأساسي.

وتقول وكالة "ناسا" إن الجزيرة بالكاد انتهكت الخط المائي بحلول نهاية عام 2016. وبحلول ربيع هذا العام، لم يعد بالإمكان رؤيتها على السطح مطلقا.

المصدر: ديلي ميل