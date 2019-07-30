"ناسا" تنشر صورة مثيرة للدهشة لبرق يضرب قمة "بركان الماء"

يرى البعض في العواصف الرعدية أحداثا مذهلة تستحق المتابعة، لكن العاصفة الأخيرة التي ضربت غواتيمالا، كانت أكثر إثارة للإعجاب من المعتاد.

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وشهدت العاصفة التي غطت سماء أنتيغوا، صاعقة قوية ضربت قمة بركان دي أغوا، والتقط المشهد المثير المصور سيرغو منتوفار، ثم قامت "ناسا" بنشر الصورة عبر موقع "صورة اليوم الفلكية" لذي تشرف عليه الوكالة وجامعة ميشيغان التقنية.

وكتبت "ناسا": "في الصورة التي التقطت في وقت سابق من هذا الشهر، والمركبة من صورتين، يضرب البرق هوائيات الاتصال بالقرب من قمة "فولكان دى أغوا" (ومعناه بركان الماء)، في غواتيمالا".

وعلى الرغم من حدوث البرق نحو 6 آلاف مرة كل دقيقة، بشكل مثير للدهشة، إلا أن العلماء ما يزالون غير متيقنين بشأن تفاصيل سبب وقوع البرق.

ويخلق معظم البرق خطا متعرجا في السماء، ما يؤدي إلى تسخين عمود رقيق من الهواء إلى درجات حرارة تقارب ثلاثة أضعاف درجة حرارة سطح الشمس.

apod.nasa.gov/ Sergio Montúfar (Pinceladas Nocturnas)

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها "ناسا" صورة بركان ضمن موقع "صورة اليوم الفلكية"، حيث أنها نشرت في شهر مايو الماضي، صورة مثيرة للدهشة تظهر ثوران بركان أثناء تصوير نيزك فوق درب التبانة.

المصدر: ميرور