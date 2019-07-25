الصينيون يبتكرون تكنولوجيا جديدة لتضليل الرادارات

أعلن العلماء الصينيون عن اختراعهم تكنولوجيا ستيلز جديدة للتخفي عن الرادارات.

أعد البروفسور لو سيان غانغ وزملاؤه في معهد البصريات والإلكترونيات لدى أكاديمية العلوم الصينية أول نموذج رياضي في التاريخ من شأنه وصف تصرفات الموجات الكهرمغناطيسية عند تعاملها مع سطح معدني حفرت عليه زخارف متناهية الصغر.

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وقالت صحيفة South China Morning Post إن هذا الاختراع شكل أساسا لغشاء معروف كسطح المعدن الممتص لأشعة الرادارات ضمن طيف الموجات الواسع.

وقالت الصحيفة إن التكنولوجيا الأمريكية تقضي باستخدام أنواع الطلاء الممتصة لأشعة الرادار. لكنها ثقيلة وغالية وقصيرة الأمد. ولا يمكن اعتبارها فعالة إلا داخل طيف معين من الموجات.

أما استخدام التكنولوجيا الصينية فأدى خلال اختبارها الأخير إلى اضمحلال إشارة الرادار المنعكسة حتى قوة 30 ديسيبال في مجال الترددات من 0.3 إلى 50 غيغهارتز.

ويعتبر الخبير المشارك في التجربة من جامعة فودانغ في شنغهاي أن مقاتلة أو سفينة مستخدمة التكنولوجيا الجديدة تستطيع تضليل أي رادار حديث.

المصدر: روسيسكايا غازيتا