العثور على "عالم مفقود" في قاع بحر البلطيق

درست البعثة العلمية البولندية اللتوانية آثار غابة غمرتها مياه بحر البلطيق منذ 10 آلاف عام. وذلك بالقرب من مدينة كلابيدا اللتوانية.

وجاء في مقال نشرته مجلة Science in Poland العلمية البولندية أن العلماء يعتبرون أن الغابة كانت كثيفة واختفت تحت الماء في آخر المرحلة الجليدية حين بدأ يتشكل بحر البلطيق نتيجة انسحاب الدرع الجليدية نحو الشمال.

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وشارك في البعثة العلمية الخبراء في المتحف البحري لمدينة غدانسك البولندية وجامعة كلابيدا اللتوانية. وكانت الغاية من البعثة توثيق الاكتشافات. والتقط العلماء ما يزيد عن 3 آلاف صورة فوتوغرافية تحت الماء ليستفيدوا منها أثناء إعداد نماذج ثلاثية الأبعاد للأشجار المغمورة بالماء.

وقال العلماء إن "العالم المفقود" يقع في قاع بحر البلطيق بالقرب من قرية يود كرانته حيث يقدر عمر الأشجار بـ 9–10 آلاف عام. واكتشفت الغابة عند مسح قاع البحر من قبل علماء الآثار اللتوانيين الذين طلبوا فيما بعد من زملائهم البولنديين تقديم مساعدة لهم بعلم الآثار.

ويرى العلماء أن الغابة المغمورة بماء البحر يمكن أن تقدم معلومات جديدة عن حياة البشر في آخر المرحلة الجليدية ويأملون باكتشاف آثار وجود الإنسان الذي بدأ آنذاك يستوطن تلك المنطقة.

المصدر:روسيسكايا غازيتا