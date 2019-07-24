 
مباشر

العثور على "عالم مفقود" في قاع بحر البلطيق

العلوم والتكنولوجيا

العثور على
iStock
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5ul

درست البعثة العلمية البولندية اللتوانية آثار غابة غمرتها مياه بحر البلطيق منذ 10 آلاف عام. وذلك بالقرب من مدينة كلابيدا اللتوانية.

وجاء في مقال نشرته مجلة Science in Poland العلمية البولندية أن العلماء يعتبرون أن الغابة كانت كثيفة واختفت تحت الماء في آخر المرحلة الجليدية حين بدأ يتشكل بحر البلطيق نتيجة انسحاب الدرع الجليدية نحو الشمال.

إقرأ المزيد
علماء يفندون زعم نتنياهو أن الفلسطينيين ينحدرون من جنوب أوروبا
علماء يفندون زعم نتنياهو أن الفلسطينيين ينحدرون من جنوب أوروبا

وشارك في البعثة العلمية الخبراء في المتحف البحري لمدينة غدانسك البولندية وجامعة كلابيدا اللتوانية. وكانت الغاية من البعثة توثيق الاكتشافات. والتقط العلماء ما يزيد عن 3 آلاف صورة فوتوغرافية تحت الماء ليستفيدوا منها أثناء إعداد نماذج ثلاثية الأبعاد للأشجار المغمورة بالماء.

وقال العلماء إن "العالم المفقود" يقع في قاع بحر البلطيق  بالقرب من قرية يود كرانته حيث يقدر عمر الأشجار بـ 9–10 آلاف عام. واكتشفت الغابة عند مسح  قاع البحر من قبل علماء الآثار اللتوانيين الذين طلبوا فيما بعد من زملائهم البولنديين تقديم مساعدة لهم بعلم الآثار.

ويرى العلماء أن الغابة المغمورة بماء البحر يمكن أن تقدم معلومات جديدة عن حياة البشر في آخر المرحلة الجليدية ويأملون باكتشاف آثار وجود الإنسان  الذي بدأ آنذاك يستوطن تلك المنطقة.

المصدر:روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وزيرة مصرية تشير بعلامة "الذبح والتقطيع".. هل كانت تمزح؟