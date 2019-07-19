العثور على بقايا أحد أقدم مساجد العالم في صحراء النقب!

قال علماء الآثار في إسرائيل إنهم اكتشفوا بقايا أحد أقدم المساجد في العالم، الذي بُني في فترة وصول الإسلام إلى منطقة صحراء النقب.

وتقدّر هيئة الآثار الإسرائيلية أن تاريخ المسجد، الذي اكتُشف قبيل البدء في أعمال بناء مستوطنة جديدة في بلدة رهط البدوية بصحراء النقب، يعود إلى القرنين السابع أو الثامن ميلادي.

Reuters

Reuters

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وقالت هيئة الآثار إن هناك مساجد كبيرة تعود إلى تلك الفترة في القدس ومكة المكرمة، ولكن من النادر العثور على مسجد أو مكان للعبادة بهذا القدم، ومن المرجح أن يكون المصلون فيه من المزارعين المحليين.

وجرت عمليات التنقيب في الموقع عن بقايا مسجد مفتوح، على شكل مستطيل وفيه محراب باتجاه القبلة في مكة.

وقال جدعون آفني، من هيئة الآثارالإسرائيلية: "هذا واحد من أقدم المساجد التي يُعرف بأنها تعود لبداية وصول الإسلام إلى هذه البقعة عام 636. كما أن اكتشاف القرية والمسجد بجوارها يمثلان إسهاما كبيرا في دراسة تاريخ المنطقة".

المصدر: ديلي ميل