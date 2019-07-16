شاهد أول هبوط  آلي لطائرة "فيديو"

تستخدم الطائرات التجارية منذ عقود أنظمة هبوط أوتوماتيكية تستعين بالتوجيه اللاسلكي، لكن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم نظام الهبوط الآلي بالكامل، ودون تدخل بشري.

نرى في مقطع الفيديو المثير كيف نجحت طائرة صغيرة بأربعة مقاعد، ومزودة بنظام بصري لتحديد المواقع، من الهبوط على المدرج بشكل آلي بالكامل، ودون أي مساعدة من الطيار التجريبي الذي يجلس في قمرة القيادة.

تعتمد عمليات الهبوط الآلي في الطائرات التجارية وغيرها من الطائرات الكبيرة على تقنية "نظام الهبوط الآلي" Instrument Landing System ILS، وتستخدم هذه التقنية الإشارات اللاسلكية والطيار الآلي على متن الطائرة لتوجيهها بالضبط ناحية المدرج.

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توجد كذلك أنواع أخرى من أنظمة الهبوط الآلي توفر دقة كبيرة في محاذاة الهبوط، لكنها تتطلب بشكل عام تجهيز الممرات ببنية تحتية معقدة ومكلفة من الهوائيات، وهو أمر غير متوفر دائما، وغير عملي بالنسبة للمطارات الصغيرة.

وللتغلب على هذه المشكلة، ولتحقيق حلم هبوط آلي موثوق به، وآمن ومستقل بالكامل، أجرى فريق من الباحثين في جامعة ميونخ التقنية أبحاثا لتطوير بديل يقوم بنفس وظيفة "نظام الهبوط الآلي" ILS، دون الحاجة إلى هوائيات أرضية.

سمي النظام الجديد "الرؤية للهبوط" C2Land، ويستخدم نظام تحديد المواقع GPS للتحكم في الطيران جنبا إلى جنب مع نظام الملاحة المعزز بالرؤية للهبوط. وتستخدم هذه التقنية، التي نشرت تفاصيلها في 3 أوراق بحثية منفصلة هذا العام، نظاما للتحديد البصري يتم تركيبه على ارتفاع أقل من 60 مترا عن سطح الأرض، وآخر على أرض المدرج لتوفير مصدر إضافي لبيانات المحاذاة.

ويتيح نظام رؤية الحاسوب، الذي يعالج الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، في حالات ضعف الرؤية، ومواجهة الشمس والضباب والشبورة، لنظام "الرؤية للهبوط" C2Land التعرف على المدرج، وحساب مسار الانزلاق الظاهري وكافة معاملات الهبوط.

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يبدو الأمر وكأنه "لعبة فيديو"، لكن الدليل الحقيقي لمعرفة نجاح جميع هذه الخوارزميات وأجهزة الاستشعار كانت تلك التجربة التي يوثقها مقطع الفيديو للرحلة التجريبية التي أجريت في مايو الماضي، حيث زودت طائرة بمراوح من طراز "داياموند دي إيه 42" Diamond DA42، بجهاز "الرؤية للهبوط" C2Land، وجلس في قمرة القيادة الطيار التجريبي، توماس فيمر، لتجربة الهبوط الآلي للمرة الأولى.

وكما يبدو في مقطع الفيديو، فإن فيمر لا يتحكم في الطائرة أثناء الهبوط مطلقا، بينما يتعامل النظام مع عملية الهبوط بأكملها، حيث أشار فيمر إلى أن "الكاميرات تعرفت على المدرج على مسافة بعيدة منه، ونجح النظام في توجيه الطائرة بشكل آلي تماما، وهبطت الطائرة بدقة شديدة وسط المدرج تماما".

بالطبع سوف يمر بعض الوقت قبل استخدام هذا النوع من الهبوط على الرحلات التجارية، والرحلات التي تضم ركابا، لكن خبراء الطيران يؤكدون على أن ذلك هو مستقبل الطيران المدني.

المصدر: ساينس