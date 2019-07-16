كشف "عيوب" التقنية الحربية لدول الناتو

تشمل "مشكلات" التقنية الحربية للناتو حاملة الطائرات البريطانية "الملكة اليزابيث"، والمقاتلة الأمريكية F-35 Lightning II، ومركبة المشاة الألمانية Puma، والمدمرة الأمريكية Zumwalt.

تشير وكالة نوفوستي، إلى أن مشكلة حاملة الطائرات البريطانية Queen Elizabeth تكمن في غرق حجرها وضعف معدات الأمن السيبراني. أما المقاتلة الأمريكية F-35 Lightning II فبالإضافة إلى كلفتها العالية كشفت وكالة بلومبيرغ مشكلاتها في يناير 2018.

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كما تشير الوكالة إلى أن مركبة Puma الألمانية، تكمن مشكلتها في أنظمة الرؤية الليلية، وكتلتها الكبيرة لذلك هي ضعيفة أمام مضادات الدبابات، أضف إلى ذلك تكلفتها العالية. وبشأن المدمرة الأمريكية Zumwalt تفيد الوكالة بأنها "مثال حي يكشف للعلن كيف أدت الطموحات الباهظة إلى نتائج متواضعة".

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ويذكر أن دميتري ليتوفكين، المعلق العسكري لوكالة "تاس" كان قد أعلن في يوليو الجاري، أن "أسطول البعوض" قادر على حماية البلاد في المياه الساحلية ولكن ليست لديه "إمكانيات للتأثير جغرافيا وسياسيا في مناطق العالم".

من جانبه كان فاليري بولوفينكين، المدير العلمي لمركز بحوث كريلوف الحكومي قد أعلن في يونيو الماضي أن حاملة الطائرات التي تصممها روسيا ذات حجم إزاحة حوالي 60 ألف طن، ما يعني أنها تتفوق في إمكانياتها على البريطانية Queen Elizabeth.

المصدر: لينتا. رو