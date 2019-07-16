 
مباشر

كشف "عيوب" التقنية الحربية لدول الناتو

العلوم والتكنولوجيا

كشف
Globallookpress
المقاتلة الأمريكية F-35 Lightning II
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m4op

تشمل "مشكلات" التقنية الحربية للناتو حاملة الطائرات البريطانية "الملكة اليزابيث"، والمقاتلة الأمريكية F-35 Lightning II، ومركبة المشاة الألمانية Puma، والمدمرة الأمريكية Zumwalt.

تشير وكالة نوفوستي، إلى أن مشكلة حاملة الطائرات البريطانية Queen Elizabeth تكمن في غرق حجرها وضعف معدات الأمن السيبراني. أما المقاتلة الأمريكية F-35 Lightning II فبالإضافة إلى كلفتها العالية كشفت وكالة بلومبيرغ مشكلاتها في يناير 2018.

إقرأ المزيد
مقارنة بين
مقارنة بين "قاتل الرادارات" لطائرات F-35C و Su-35C

كما تشير الوكالة إلى أن مركبة Puma الألمانية، تكمن مشكلتها في أنظمة الرؤية الليلية، وكتلتها الكبيرة لذلك هي ضعيفة أمام مضادات الدبابات، أضف إلى ذلك تكلفتها العالية. وبشأن المدمرة الأمريكية Zumwalt تفيد الوكالة بأنها "مثال حي يكشف للعلن كيف أدت الطموحات الباهظة إلى نتائج متواضعة".

كشف
Globallookpress
حاملة الطائرات البريطانية " الملكة اليزابيث"

ويذكر أن دميتري ليتوفكين، المعلق العسكري لوكالة "تاس" كان قد أعلن في يوليو الجاري، أن "أسطول البعوض" قادر على حماية البلاد في المياه الساحلية ولكن ليست لديه "إمكانيات للتأثير جغرافيا وسياسيا في مناطق العالم".

من جانبه كان فاليري بولوفينكين، المدير العلمي لمركز بحوث كريلوف الحكومي قد أعلن في يونيو الماضي أن حاملة الطائرات التي تصممها روسيا ذات حجم إزاحة حوالي 60 ألف طن، ما يعني أنها تتفوق في إمكانياتها على البريطانية Queen Elizabeth.

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سفير الاتحاد الأوروبي: هناك عائلات في تونس تتحكم في الثروة ستقضي على مكتسبات الثورة