مقارنة بين "قاتل الرادارات" لطائرات F-35C و Su-35C

تزود طائرات "سوخوي -35 إس" الروسية، بصواريخ من نوع (X-58USHKE (TP المضادة لمحطات الرادار، أما الأمريكية F-35С Lightning II فتزود بصواريخ من نوع AGM-88E.

أفاد موقع "سفابودنايا بريسا" بأن الصاروخ الروسي (X-58USHKE (TP يتفوق على الصاروخ الأمريكي AGM-88E لأن بنية رأس الصاروخ الروسي الذاتي التوجيه تسمح بإصابة الهدف بدقة أكبر .

ويشير الموقع، إلى أن لراس الصاروخ الروسي قناتي توجيه مزودتان بجهاز مستقبل سلبي واسع النطاق للموجات الكهرمغناطيسية، وكاميرا تلفزيونية. "في حال إيقاف عمل رادار العدو عند اكتشاف الهجمة الصاروخية، تسمح النسخة المحدثة من الصاروخ Х-58 بالتوجه نحو الهدف باستخدام الصورة المرئية.

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أي أن الصاروخ الروسي يتميز عن الصاروخ الأمريكي AGM-88E، بكونه لا يخشى إشارات منظومة GPS الإلكترونية المضادة".

الصاروخ الروسي (X-58USHKE (TP يخضع حاليا للاختبارات النهائية، وسوف تزود به طائرات "سوخوي -35 إس" و"سوخوي-57".

المصدر: لينتا. رو