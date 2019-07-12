فيديو من غرينلاند يثير قلقا عالميا واسعا

نشر عالم المناخ الدنماركي، ستيفن أولسن، مقطع فيديو أثار جدلا مناخيا واسعا، علاوة على قيمته الجمالية.

بدأ أولسن، بنشر مجموعة من الصور الفوتوغرافية لكلاب الزلاجات التي تجري وسط مياه ناجمة عن ذوبان الجليد في غرينلاند. وقد انتشرت تلك الصور الفوتوغرافية التي تطرح مشكلة الاحتباس الحراري، وما يرتبط به من مسألة ذوبان الجليد.

ثم قام أولسن، بنشر مقطع فيديو انتشر على نحو واسع، لذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند، والذي يمثل أكبر كتلة غطاء جليدي في نصف الكرة الشمالي. وقال أولسن، إن تاريخ الفيديو يعود إلى 13 يونيو الماضي، في طقس دافئ، حينما كان العلماء يعملون في مياه مضيق إينغفيلد شمال غرب غرينلاند.

وفي تغريدة له في صفحته على موقع "تويتر"، أشار العالم إلى أن ذوبان الجليد في الصيف أمر طبيعي جدا، وأن ظاهرة الفيضان البحري ليست جديدة بحد ذاتها، لكن درجة الحرارة المسجّلة في يونيو من هذا العام (+17) هي التي تدعو للقلق، ليس للعلماء وحدهم، وإنما للعالم أجمع. حيث كانت هذه الدرجة "غير عادية بالمرة".

المصدر: الهيئة الدنماركية للمناخ والأرصاد الجوية