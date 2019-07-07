شاهد قدرات الدبابات الروسية على الغوص! (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر قدرات الدبابات الروسية على الغوص واجتياز الحواجز المائية بكل سهولة.

ويظهر في الفيديو كيف تتدرب طواقم دبابات T-72B3 في الجيش الروسي على اجتياز الحواجز المائية، وكيف يختبر العسكريون قدرات هذه الدبابات على السباحة والغوص تحت الماء.

وتجري هذه التدريبات في قواعد عسكرية خاصة تابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي، وتهدف أيضا إلى تدريب قادة الدبابات وطواقمها على التصرف في الحالات الطارئة، وتطوير مهاراتهم في إخلاء الدبابات من المعدات والذخائر تحت الماء.

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وتجدر الإشارة إلى أن دبابة T-72B3 الروسية هي نموذج معدل عن دبابة T-72، ويبلغ وزن هذه الآلية 46 طنا، وطولها 6 أمتار و80 سنتيمترا، ومزودة بمحركات بعزم 840 حصانا، تمكنها من السير بسرعة 60 كلم/ساعة على الطرق المعبدة، وبسرعة 35-40 كلم/ساعة على الطرق الوعرة.

ويمكن لهذه الدبابات الغوص تحت الماء، فضلا عن أنها مزودة بمدفع من عيار 125 ملم، ورشاش من عيار 12.7 ملم، ورشاش من عيار 7.62 ملم.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية