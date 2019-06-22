"منتدى الجيش-2019" يستعرض أحدث المدرعات الروسية

أشارت مصادر مطلعة في مجال صناعة السلاح إلى أن معرض "منتدى الجيش-2019" الذي سيعقد في روسيا قريبا سيشهد عرض أحدث الدبابات والآليات المدرعة والروبوتات العسكرية الروسية.

ومن المفترض أن تعرض شركة "أورال فاغون زافود" الروسية نحو 20 نموذجا من منتجاتها العسكرية في المعرض، منها دبابة "أرماتا" التي تعتبر من أحدث الدبابات وأكثرها تطورا في العالم، ودبابة "تي-90-إم إس" المعدلة، ونماذج معدلة من دبابات "تي-72" الشهيرة، بالإضافة إلى عربات ناقلة للجنود "بي إم بي تي-72".

كما سيكون بإمكان زوار المعرض الاطلاع على أحدث نسخة من الروبوت القتالي الروسي "أوران-9" الذي طوّر كآلية مصفحة ومجنزرة، قادرة على القيام بمختلف المهام القتالية والاستطلاعية حتى في أصعب الظروف.

وزود هذا الروبوت بأجهزة للتحكم به عن بعد بواسطة جهاز لاسلكي، أو غرفة تحكم ثابتة أو متنقلة، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التصوير البصرية والليزرية والحرارية، وهناك أيضا أنظمة مختلفة من الصواريخ الموجهة المضادة للدروع والطائرات، ، ورشاش كلاشينكوف المضاد للأفراد، ومدفع أوتوماتيكي رشاش من عيار 30 ملم.

ومن المفترض أن تعرض في " منتدى الجيش-2019" أيضا منظومة Sosna الصاروخية الموجهة المحمولة على عربة مجنزرة، والتي يمكن لصواريخها التعامل مع مختلف الأهداف المتحركة والثابتة، بما فيها الأهداف الجوية كالطائرات من دون طيار، والمروحيات والمقاتلات وحتى الصواريخ المجنحة، بالإضافة إلى مرابض ومواقع العدو المحصنة على الأرض.

ومن المعروضات المميزة أيضا سيكون هناك روبوت "بالادين" الذي بني على منصة عربة المشاة القتالية "بي إم بي – 3"، وزود بمدفع من عيار 30 ملم، ورشاش أوتوماتيكي من عيار 7.62 ملم، ومنظومة "كورنيت" المضادة للدروع والدبابات.

المصدر: فيستي+ إزفيستيا