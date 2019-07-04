تعرف على أسطورة عالم المدفعية "غفوزديكا"

أصبحت منظومة "غفوزديكا" أو (القرنفل) السوفيتية واحدة من أشهر منظومات المدافع الذاتية الحركة في العالم، بسبب قدراتها التدميرية الكبيرة، ومهاراتها في المناورة خلال المعارك الطاحنة.

ومن أبرز الخصائص الفنية والتقنية لهذا النوع من المدافع:

-هيكل مصنوع من المعدن الصلب، قادر على حماية الطاقم من الألغام والأعيرة النارية الخفيفة والمتوسطة، محمول على عربة مجنزرة.

- سرعة الحركة على الطرق المعبدة: 60 كلم/ساعة.

- سرعة الحركة على الطرق الوعرة: من 26 إلى 32 كلم/ساعة.

- قدرة على الطفو واجتياز العوائق المائية بسرعة 4.5 كلم/ساعة.

- الوزن 15.7 طن.

- الطول: 7 أمتار و26 سنتيمترا.

- العرض 2.8 متر.

- الارتفاع: 2.7 متر.

- الطاقم: 4 أفراد.

- التسليح: مدفع من عيار 122 ملم، قادر على إطلاق ذخائر متفجرة مضادة للأفراد والمدرعات والتحصينات، وذخائر مضيئة ودخانية، وذخائر متشظية، وذخائر خارقة للدروع، وذخائر موجهة يكن تفجيرها بالقرب من العدو لإلحاق أكبر قدر من الأضرار في صفوفه، وخصوصا في حال تحصن قواته في الخنادق.

- سعة خزانات الوقود:550 لترا.

- قدرة على تأمين معابر آمنة للقوات في المناطق المزروعة بالألغام.

- تأمين تغطية للقوات البرية أثناء تقدمها على أرض المعركة.

- تدمير تحصينات العدو، ومدفعيته وبطاريات إطلاق صواريخه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدافع صنعت في بعض دول الاتحاد السوفيتي ما بين عامي 1969 و1991، وتستخدم حاليا في أكثر من 35 دولة، منها سوريا وروسيا وبيلاروس وأوكرانيا.

المصدر: وكالات روسية