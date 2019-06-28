خبير روسي يكشف عن جيل جديد من طائرات إيكرانوبلان المحلية الصنع

تحدث كبير المصممين في مكتب "أليكسييف" للتصاميم، غيورغي أنتسيف، إلى صحفيي قناة RT عن جيل جديد لما يسمى إيكرانوبلان بصفته وسطا بين السفينة والطائرة البرمائية .

وقال إن طائرته المسماة "تشايكا" ليست بحاجة إلى أي مطارات.

وأوضح المصمم أن طائرته البرمائية تحوم فوق سطح البحر على ارتفاع يتراوح بين متر واحد و12.5 متر بسرعة 400 كيلومتر في الساعة كأنها تحلق على وسادة هوائية أو مغناطيسية تمنعها من التماس مع أمواج البحر.

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ومن مميزات الطائرة قدرتها على الهبوط فوق الماء والشاطئ واليابسة والإقلاع منها.

وقال، غيورغي أنتسيف، إن وزن الطائرة عند الإقلاع يبلغ 54 طنا وإنها تستطيع أن تحمل 15 طنا من الحمولة المفيدة بسرعة 400 كيلومتر في الساعة.

وتتزود الطائرة بمحركي تربو والمحركات العاملة بضغط الهواء. ويمكن أن تنتقل بعد هبوطها فوق الماء إلى الشاطئ وبالعكس. ويمكن أن تستخدم طائرة إيكرانوبلان لنقل الحمولة والركاب وإنقاذ السفن المستغيثة. كما يمكن استخدامها كمشفى طائر وذلك في بلدان محاطة بالماء، وتمتلك عددا كبيرا من الجزر مثل اليونان والعربية السعودية وقطر والبحرين وبلدان جنوب شرق آسيا.

واستعرض كبير المصممين للصحفيين أيضا أجهزة تدريب الطيارين على قيادة طائرة إيكرانوبلان.

المصدر: RT