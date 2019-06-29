طائرة نقل روسية ثقيلة تتحول إلى مدفع طائر

اهتم الخبراء الأمريكيون باقتراح ورد في منتدى "الجيش – 2019" العسكري التقني يفيد بتسليح طائرة النقل الثقيلة الروسية بمدافع.

أفاد موقع " The Drive " الأمريكي نقلا عن وكالة "تاس" الروسية بأن المهندسين الروس باشروا بتصنيع بطارية مدفعية طائرة على أساس طائرة النقل الثقيلة الروسية "آن – 12" التي ستدعم القوات البرية في ميدان القتال بمدافعها، شأنها شأن المركبة الطائرة الأمريكية " آ إس – 130" التي تم تصنيعها على أساس طائرة النقل العسكري Hercules .

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وقالت "تاس" نقلا عن مصدر لها في مجمع الصناعات الحربية الروسية إن طائرة النقل الروسية ستتزود بمدفعين أوتوماتيكيين بعيار 57 ملم وغيرها من المدافع بعيارات أصغر.

ويقضي المشروع بأن تتحول الطائرة " آن – 12" بمرحلته الأولى إلى طائرة حربية تختبر فيها أنواع الأسلحة المختلفة، وتكتيك خوض معركة إسناد القوات البرية من الجو.

وأشار مقال نشره موقع " The Drive " الأمريكي إلى أن مبدأ عمل المركبة الطائرة الروسية سيشبه التكتيك الذي تستعين به طائرة " آ إس – 130" الأمريكية على مدى 50 عاما، حيث تدمر من ارتفاع منخفض القوات المرابطة بالقرب المباشر من القوات الصديقة. ويمكن أن تضمن دقة الرمي حتى دون اعتماد مستشعرات حديثة.

ويعتقد كاتب المقال الأمريكي أن بطارية المدفعية الطائرة قد تكون مفيدة جدا للقوات الروسية التي تحارب الإرهابيين في سوريا، حيث يمكن أن تتموضع القوات الصديقة والمعادية في منازل مجاورة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا