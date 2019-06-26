روسيا تعزز أسطولها الجوي بـ "عملاق طائر" جديد

باشرت شركة "إيليوشن" الروسية بمشروع تطوير طائرة نقل عملاقة، لتحل محل طائرات "آن-124" الشهيرة.

وتبعا للمعلومات فإن طائرة "إيل-106" الجديدة الملقبة بالفيل، ستأتي بهيكل عملاق بطول 82.3 م، وارتفاع 24 م، وباع جناحيها يصل إلى 88.3 م.

youtube/ Military Hi-Tech

كما ستزود تلك الطائرة بأربع محركات توربينية نفاثة من نوع PD-35، تمكنها من نقل حمولات تصل إلى 150 طنا، لمسافة 5000 كلم دون التزود بالوقود.

youtube/ Military Hi-Tech

وكما في طائرات الشحن "آن-124" ستكون فتحة شحن البضائع والمعدات في الطائرة الجديدة لدى مقدمة الهيكل، وبإمكان "إيل-106" نقل عدد كبير من الجنود والمظليين، وحمل آليات ومدرعات وشاحنات عسكرية كبيرة، وأنظمة صواريخ متنقلة محمولة على عربات.

المصدر: وكالات روسية