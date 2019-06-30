منتدى "الجيش – 2019" يكشف عن عربات روسية حديثة لزرع الألغام عن بعد

عرضت لأول مرة في منتدى "الجيش – 2019" العسكري التقني عربات التلغيم الحديثة المستخدمة لزرع الألغام عن بعد.

وذلك في إطار مشروع "كليش – غي" الذي يقضي بتصميم عربات التلغيم المجنزرة والمدولبة على حد سواء.

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وقال الخبراء المتخصصون في المعدات الحربية من هذا النوع إن المشروع يتضمن 3 عربات للتلغيم ومن أثقلها عربة التلغيم "أو إم زي – غي" المجنزرة التي بلغ وزنها 43500 كيلوغرام. واستخدمت فيها أجهزة دباباتي "تي – 72" و"ني 90".

وقد وضعت داخل العربة المجنزرة 9 قواذف خاصة تسمح بزرع الألغام عن بعد. وتتوفر في العربة 270 حاوية للألغام ترمى إلى مسافة 40 مترا أثناء سير العربة بسرعة 60 كيلومترا في الساعة. ويضم طاقم العربة فردين. وإنها تسلح برشاش عيار 12.7 ملم للدفاع عن الذات.

أما أخف العربات فهي عربة التلغيم بوزن 14.5 طن والتي تم نصبها على منصة "تايفون" المدولبة. وتتوفر فيها 180 حاوية للألغام. بينما يمكن أن تبلغ سرعة العربة 100 كيلومتر في الساعة.

وتزود كل العربات بنظام الملاحة الذي يسمح برسم المسارات وإرسال معلومات بإحداثيات حقول الألغام إلى مراكز القيادة الصديقة.

وستخضع عربات التلغيم بعد مشاركتها في المنتدى لاختبارات كي تسلم في حال نجاحها لوحدات الهندسة العسكرية.

يذكر أن المهندسين العسكريين الروس يعملون حاليا على تصميم أجهزة التلغيم التي يمكن استخدامها في المروحيات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا