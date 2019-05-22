سلاح الدفاع الجوي الروسي يختبر عربات "تايفون" المدرعة

قال ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي إن عربة "تايفون بي أو" الحديثة المخصصة لنقل أفراد أطقم منظومة "إيغلا" تخضع لاختبار في مسابقة "السماء الصافية" العسكرية.

وتقام المرحلة الأولى للمسابقة في ميدان "يَيْسك" التابع لمركز الدفاع الجوي في القوات البرية.

وقال الناطق إن استخدام عربة "تايفون – بي أو" المدرعة سيزيد من قدرة وحدات الدفاع الجوي على التنقل وصد غارات الأهداف الجوية.

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يذكر أن "تايفون" هي أسرة من العربات المدرعة التي تتميز بحماية فائقة لتنقل الأفراد. وتم تصميمها في شركة "كاماز" الروسية بالتعاون مع عدد من شركات السيارات ومراكز التصاميم مثل مصنع "ياروسلافل" للمحركات ومركز الفولاذ للتصاميم.

وتم الكشف عن العربة لأول مرة في العرض العسكري يوم 9 مايو عام 2014 في موسكو.

جدير بالذكر أن أفراد الدفاع الجوي يتسابقون في ميدان "يَيْسك" التدريبي في تدمير الأهداف الجوية القريبة منهم والبعيدة عنهم، وكذلك المروحيات التي تباغتهم أثناء السير. وذلك باستخدام منظومة "ايغلا" للصواريخ المضادة للجو والقصيرة المدى.

وعلاوة على ذلك سيتم تدريب أفراد الدفاع الجوي على اجتياز حواجز مختلفة.

المصدر:تاس