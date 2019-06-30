مضاعفة القدرة النارية لمروحية "مي – 35 بي" المطورة

تزودت مروحية "مي – 35 بي" المطورة التي كشف عنها في منتدى " الجيش – 2019" بصواريخ موجهة جديدة ومنظومة مكافحة صواريخ أرض – جو.

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كما تم تزويدها بأجهزة الملاحة والقيادة الحديثة التي تسمح باستخدام المروحية ليلا.

فيما يتعلق بمجموعة الأسلحة المتوفرة في المروحية، هناك المدفع عيار 23 ملم المزدوج، والقنابل الجوية والذخائر النفاثة غير الموجهة من طراز "إس – 8"، وصواريخ "أتاكا – في إم" الموجهة المضادة للدبابات والمزودة بجهاز التسديد الليزري.

وقال ناطق باسم مصنع "روستوف" المصنع للمروحيات، إن لدى المروحية المطورة رادارا يرصد هدفا كدبابة مثلا على بعد 10 كيلومترات، وقمرة القيادة فيها مصفحة، بما في ذلك الزجاج الأمامي أيضا.

وتتوزع في أنحاء المروحية مستشعرات تنقل إلى طيارها معلومات عن حالتها التقنية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا