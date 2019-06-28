عرض نموذج اختباري من مروحية "مي – 38 تي" في منتدى "الجيش – 2019"

شهد منتدى "الجيش – 2019" يوم 27 يونيو عرض نموذج اختباري من مروحية "مي – 38 تي" المطورة، أما نموذجها الصناعي فينتهي من الاختبار قبل تسليمه وزارة الدفاع الروسية.

وقال ناطق باسم شركة "روستيخ" الروسية إن وزارة الدفاع ستبدأ في تسلم مروحيات النقل المتوسطة "مي – 38 تي" بعد الانتهاء من اختباراتها الجوية.

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يذكر أن مروحية "مي – 38 تي" المطورة تم تصميمها على أساس مروحية "مي – 38". وصار بمقدورها تنفيذ مهام جديدة وبالدرجة الأولى مهام النقل وإنزال المظليين. كما يمكن استخدامها كمروحية للإسعاف في حالات الطوارئ. وفي حال نصبت فيها خزانات الوقود الإضافية يمكن أن يزيد مداها حتى 1.6 ألف كيلومتر. كما يمكن أن تهبط على الثلج والجليد والأرض الترابية.

وتم تزويد المروحية بمحركات روسية الصنع، تستهلك كمية اقتصادية من الوقود، وبمنظومة الملاحة والقيادة الرقمية الحديثة.

جدير بالذكر أن مروحية "مي - 38" المدنية تستخدم لنقل الشحنات والركاب. كما يمكن استخدامها كمستشفى طائر. وتبلغ سرعة المروحية 295 كيلومترا في الساعة، ويمكن أن تحلق الى مسافة 1200 كيلومتر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا