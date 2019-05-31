تحويل مروحية "مي – 38" الروسية إلى مركز قيادة طائر

صرح نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، للصحفيين أثناء زيارته لشركة "بوليوت" للعلم والإنتاج أن مركز القيادة الطائر سيتم تشكيله على أساس مروحية "مي – 38" الروسية الصنع.

وأوضح قائلا:" إننا نعتزم العام الجاري بالتعاون مع شركة "بوليوت" للعلم والإنتاج أن نبدأ العمل على إنشاء مركز القيادة الطائر على أساس مروحية "مي – 38".

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وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن شركة "بوليوت"كانت قد تولت تصنيع أنظمة حديثة للاتصال في مصلحة وزارة الدفاع، فضلا عن تطوير أجهزة مركز القيادة الطائر "إيل – 22 إم 11" وطائرة ترحيل الاتصالات اللاىسلكية "تو – 142 إم بي".

يذكر أن مروحية النقل الروسية "مي - 38" تستخدم لنقل الحمولة والركاب، كما يمكن استخدامها كمشفى طائر، وتبلغ سرعتها 295 كيلومترًا في الساعة، وهي قادرة على قطع مسافة تصل لـ1200 كيلومتر دون أن تتزود بالوقود.

المصدر: إنترفاكس