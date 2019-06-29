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تحديث الرشاش الصامت الروسي وزيادة طلقاته

العلوم والتكنولوجيا

تحديث الرشاش الصامت الروسي وزيادة طلقاته
Sputnik Sergey Veniavsky
رشاش "فال" الصامت
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أعلن رئيس مجمع تجربة الأسلحة الخفيفة في مدينة تولا الروسية، ألكسندر مويسيينكو، أن مصممي مصنع الأسلحة في تولا، قاموا بتحديث بندقية القنص الصامتة السوفيتية الصنع.

وأضاف أن الرشاش الصامت المصمم على أساسها تعرض لتحديث أيضا.

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وصرح بذلك على هامش منتدى "الجيش – 2019" العسكري التقني المقام حاليا في ضواحي موسكو حيث أوضح أن كلا النموذجين "فينتوريز" و" فال" قد تزودا بلوحة بيكاتيني التي تركب عليها أجهزة التسديد المساعدة وغيرها من الأدوات.

أما سعة المخزن في بندقية القنص الصامتة المطورة فازدادت من 10 طلقات إلى 20 طلقة. وفيما يتعلق بسعة مخزن رشاش "فال" الصامت ازدادت من 20 طلقة إلى 30 طلقة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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