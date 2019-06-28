شركة روسية تعرض في منتدى "الجيش – 2019" روبوتا مقاتلا جديدا

قام الخبراء في شركة "روستيخ" الحكومية الروسية بتصميم روبوت "بالادين" المقاتل، وكشفوا عنه لأول مرة في منتدى "الجيش – 2019" العسكري التقني الذي افتتح يوم 25 يونيو في ضواحي موسكو.

وروبوت "بالادين" عبارة عن منصة لعربة المشاة القتالية "بي إم بي – 3" وضع عليها برج قتالي أوتوماتيكي غير مأهول من طراز "دراغون".

وتم تزويد الروبوت بمدفعين عيار 100 ملم و30 ملم ورشاش عيار 7.62 ملم.

ويمكن أن يعمل الروبوت ذاتيا بشكل مستقل، كما يمكن التحكم فيه عن بعد من قبل المشغل.

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ويقوم الروبوت بنفسه بحساب مساره إلى نقطة حددها المشغل. وقال ناطق باسم الشركة إن "بلادين" يمكن أن يستخدم أيضا كعربة مأهولة يقودها الطاقم.

وقال المدير التنفيذي لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي أبراموف، إن الروبوتات تعد عنصرا هاما في القوات المسلحة الحديثة. وإنها تستخدم بنجاح لإزالة حقول الألغام ونقل الحمولة، وتأمين الوقاية الكيميائية والإشعاعية والبيولوجية وما إلى ذلك.

أما روبوت "بالادين" المقاتل" فتم تصميمه، حسب المدير التنفيذي، باستخدام أحدث التكنولوجيات والتصاميم الابتكارية للمهندسين الروس. وهو يستخدم لتنفيذ المهام القتالية، وبصورة خاصة إسناد الوحدات بالنيران، والدفاع عن رؤوس الجسور، واختراق خطوط دفاعات العدو ونقل الأفراد.

المصدر: روسيسكايا غازيتا