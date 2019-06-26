"البومة القطبية" تدهش زوار منتدى "الجيش - 2019" بموسكو

استعرض العلماء العسكريون من مجمع "إيرا" التقني العلمي الروسي في منتدى "الجيش – 2019" العسكري التقني درون "البومة القطبية" المطور والذي تم تصميمه على هيئة البومة البيضاء.

وقال مصمموه إن درون "البومة القطبية" الاستطلاعي قادر على التحليق في الجو لمدة 40 دقيقة وتبلغ مسافة طيرانه 20 كيلومترا. ووزنه زهاء 5 كيلوغرامات. ويمكن أن يتحكم فيه شخص واحد فقط.

أما شكل الدرون نفسه فيمكن أن يُخيف الطيور في المطارات ويفرقها.

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وتم تزويد الدرون بمقياس المسافة الليزري وأجهزة رصد الفيديو.

ويرى الخبراء أن الدرون الجديد يصلح للاستطلاع تماما، لأنه متخف تقريبا عن الرادارات، لوجود مواد خاصة دخلت في تشكيل تصميم هيكله. وعلاوة على ذلك فهو يتميز ببساطة القيادة والسعر الزهيد.

يذكر أن درون "البومة القطبية" العسكري، قد ظهر لأول مرة في معرض "إنتربوليتكس – 2018" الـ22 في موسكو حيث تم الكشف عن أول جيل منه. بينما ابتكر العلماء العسكريون الآن جيلا ثانيا للدرون.

المصدر: روسيسكايا غازيتا