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الكشف عن "قرصان" الجيش الروسي الجديد "كورسار"

العلوم والتكنولوجيا

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المكتب الصحفي لشركة الأجهزة الموحدة
درون "كرسار"
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أزاحت شركة "روستيخ" الروسية للتقنيات العسكرية ستار السرية عن طائرة "كورسار" المسيّرة، والتي قال فيها الخبراء إنها اسم على مسمى، حيث "كورسار" هو القرصان بالعربية.

وقال ناطق باسم الشركة إن الدرون يمكن أن يحلق على ارتفاع يزيد عن 5 كيلومترات لمدة 8 ساعات، ما يجعل الأسلحة الخفيفة والوسائل المتحركة العديدة المضادة للطائرات عاجزة عن إسقاطه.

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وأضاف أن وزن "كورسار" يبلغ 200 كيلوغرام، وباع جناحيه 6.5 متر، وطوله 4.2 متر.

ويعمل "كورسار" على جمع المعلومات عن العدو، ونقلها إلى مراكز القيادة الأرضية.

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Sputnik Evgeny Biyatov
درون "كرسار" في الساحة الحمراء

والدرون الروسي الجديد، يمكن استخدامه لأغراض مدنية أيضا في مجال مراقبة البيئة، وحركة المرور في الطرقات العامة، والتحذير من الحريق، والمساعدة في إنقاذ البشر أثناء الكوارث.

المصدر: RT

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