منتدى "الجيش – 2019" يكشف عن مدرعة برمائية جديدة ببرج أوتوماتيكي

أفاد المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" الروسية بأن منتدى "الجيش – 2019" سيكشف نهاية يونيو الجاري عن مدرعة "بي تي– 3 إف" البرمائية المزودة ببرج قتالي متحكم فيه عن بعد.

وأضاف أن البرج مزود بنظام جيروسكوبي خاص بموازنة جهاز التسديد والأسلحة، ما يسمح بإطلاق النيران وتدمير الأهداف أثناء التحرك على الأرض وفي الماء على حد سواء.

وعلاوة على ذلك تم تزويد البرج القتالي للعربة المدرعة برشاش "كورد" عيار 12.7 ملم ومقياس المسافة الليزري وجهاز التسديد الليلي وعداد الطلقات.

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يذكر أن مدرعة "بي تي – 3 إف" نصبت على منصة عربة "بي إم بي – 3" وتستخدم لنقل مشاة البحرية وأفراد قوات خفر الشاطئ وغيرها من القوات وكذلك لدعم قوات الإنزال ناريا.

وتتسع المدرعة لـ17 فردا، بمن فيهم أفراد الطاقم. ولديهم جميعا مقاعد قابلة للطي تخفف الصدمة عند انفجار لغم أو عبوة ناسفة تحت العربة.

وأشار مدير شركة "روستيخ" لشؤون الأسلحة الكلاسيكية والذخائر والكيمياء، سيرغي أبراموف إلى أن مدرعة " بي تي – 3 إف" تتميز بالفاعلية العالية والمتانة وسهولة الصيانة والمواصفات القتالية الممتازة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا