شاهد.. الألمان يبتكرون أضخم كاتم صوت في العالم

كان من المعتقد منذ زمن أن كاتم الصوت للمدافع هو من خيالات الصحفيين، إذ أن المهندس العادي لا يمكن أن يخطر بباله اختراع تصميم كهذا.

لكن كاتم الصوت للمدفع جهاز حقيقي يقوم بأداء مهمته بشكل ممتاز.

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وتخفض تلك الآلية الضخمة من شدة صوت الطلقة بمقدار 20 ديسيبالا لتصل إلى 90 ديسيبالا بالنسبة لمدفع هوتز عيار 105 ميليمترات. وهي تستخدم اثناء التدريبات بالقرب من المناطق المأهولة. ويتم نصبها على منصة خاصة.

وقام المهندسون الألمان بتصميم كاتم الصوت من هذا النوع وأنتجوا نموذجا واحدا منه ربما سيسلم للجيش الألماني ليبقى في حوزته. وبلغ سعره 100 ألف دولار.

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يذكر أن شركة Rheinmetal الألمانية كانت قد أنتجت منذ 5 أعوام جهازا شبيها واختبرته على دبابة "ليوبارد – 2" الألمانية الصنع.

المصدر: ياندكس