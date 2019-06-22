شويغو:"بانتسير إس إم" تتحول إلى منظومة متوسطة المدى

أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع قيادات الجيش الروسي الذي عقد الأربعاء 19 يونيو إلى أن منظومة "بانتسير إس إم" المطورة الجديدة تتفوق حسب مواصفاتها التقنية على سابقاتها.

وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي الجديدة تنتقل من صنف المنظومات قصيرة المدى إلى متوسطة المدى. وذلك بعد تزويدها بصاروخ مضاد للطائرات بلغ مداه 40 كيلومترا.

وأوضح أن "بانتسير إس إم" تم نصبها على منصة جديدة تستخدمها راجمة الصواريخ الروسية الحديثة "تورنادو". وتتميز تلك المنصة المدولبة بحماية مدرعة جيدة وقدرة ممتازة على المناورة.

ومن مميزات "بانتسير" الجديدة تزويدها برادار شبكي يسمح باكتشاف الأهداف عن بعد 75 كيلومترا وتدميرها على مدى 40 كيلومترا.

ومن أجل مكافحة الطائرات من دون طيار تم تزويد المنظومة بصواريخ خفيفة يبلغ مدى إطلاقها 20 كيلومترا حيث تدمر الدرونات المقاتلة على ارتفاع 15 كيلومترا. وبمقدور تلك الصواريخ اعتراض قذائف المدفعية أيضا.

ويرى الخبراء أن منظومة "بانتسير - إس إم" كانت قد خضعت للاختبار في ظروف مشابهة لظروف القتال الحقيقي.

ويتوقع تسليم المنظومة لوحدات الدفاع الجوي بحلول عام 2021.

المصدر: روسيسكايا غازيتا